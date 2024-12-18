Kastamonu'da Kaya Düşmesi Facianın Eşiğinden Döndü
Kastamonu-İnebolu Karayolu'nda dağdan kopan kaya yola düştü. O esnada yolda araç olmaması, olası bir faciayı önledi. Ekipler kayayı bölgeden kaldırdı.
Kastamonu'da dağdan kopan kaya yola düştü. Olay sırasında kayanın düştüğü alanda araç olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Kastamonu- İnebolu Karayolu Ödemiş mevkiinde dağdan kopan kaya yola yuvarlandı. Yolun ortasında duran kayayı gören sürücüler durumu Karayolları'na bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından kaya yoldan kaldırıldı. Olayın yaşandığı anda yolda araç olmaması ise ihtimal faciayı önledi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa