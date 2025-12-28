Kastamonu'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle İnebolu- Kastamonu, Devrekani- Çatalzeytin ve Abana-Isırganlık kara yolları ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 7-23'üncü kilometreleri arası, Abana-Isırganlık kara yolunun 2-21'inci kilometreleri arası, İnebolu- Kastamonu kara yolunun İnebolu çıkışı ile 57'inci kilometreleri arası ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Ekipler bölgede küreme çalışmalarına devam ediyor. - KASTAMONU