Köyde mahsur kalan tansiyon hastası, 5 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köydeki düşük tansiyon hastası vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırılabildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Tezcan köyünde yaşayan düşük tansiyon hastası Tuncay Görgü, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım talebinde bulundu. Köy yolunun yoğun kar yağışından dolayı kapalı olması sebebiyle AFAD ve UMKE ekipleri tarafından hastaya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla, paletli araçla evinden alınan hasta, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan vatandaş, daha sonra hastaneye götürüldü. - KASTAMONU