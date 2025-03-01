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Kastamonu'da Kar Nedeniyle Ahır Çöktü, Hayvanlar Kurtarıldı

Kastamonu'da Kar Nedeniyle Ahır Çöktü, Hayvanlar Kurtarıldı
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki büyükbaş ve dört küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın kar nedeniyle çökmesi sonucu, köylülerin yardımıyla hayvanlar kurtarıldı. Yaralı hayvanlar veteriner tarafından muayene edildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar nedeniyle bir ahır çöktü. Göçüğün altında kalan hayvanlar, köylülerin de yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Kesepınar köyünde içinde 4 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır, kar nedeniyle çöktü. Çiftçi Hasan Tetik'e ait ahırın altında kalan hayvanlar, köylülerin de yardımıyla kurtarıldı. Ahırın çökmesi sonucu yaralanan hayvanlar, köye çağrılan Veteriner Hekim Temel Özkan tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucunda 2 koyun ve 1 inekte ezilmeler ile kırıkların olduğu tespit edildi. Ayrıca çöken ahırın altında kalan 2 kuzu ve 1 buzağı da yara almadan sağ kurtuldu. Yaralı hayvanların ise kesime gönderileceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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