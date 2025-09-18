Kastamonu'da Kaporta Tamiri Üzerine Çıkan Kavga: Bir Ölü, Devam Eden Dava

Kastamonu'da kaporta tamiri ve boya sebebiyle çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili görülen davada, cinayetin işlendiği sanayi sitesinde keşif yapıldı.

Olay, 13 Temmuz 2024 yılında Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile Ümit B. ve kardeşi Fatih B. arasında kaporta tamiri ve araç boyaması sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve silahla saldırdı. Taraflar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada kaporta ustası İbrahim Aslan, kurşunların isabet etmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından aynı aileden Yaşar B., Ümit B., Fatih B., Kazım B. ve Sevinç B. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ümit B. ve kardeşi Fatih B. tutuklanırken, Yaşar B., Sevinç B. ve Kazım B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Devam eden davanın duruşmasında mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Karar neticesinde, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri, kaporta ustası İbrahim Aslan'ın hayatını kaybettiği iş yerinde keşif yaptı. Mahkeme heyetine tarafların avukatlarıyla tanıklar eşlik etti. Tutuklu sanıklar Ümit B. ile kardeşi Fatih B., güvenlik önlemleri altında olayın yaşandığı iş yerine getirildi. Bilirkişiler eşliğinde yapılan incelemelerde, olay yerine ilk gelen ekiplerde görevli polis memurlarının da bilgisine başvurdu. - KASTAMONU