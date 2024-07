Kastamonu'da Kamyonetin Arkasına Bağladığı Römorkun İpini Kontrol Etmek İsterken Minibüsün Çarptığı Vatandaş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da kamyonetinin arkasına bağladığı römorkun ipini kontrol etmek isterken minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu-Tosya yolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ACS 962 plakalı kamyonetin sürücüsü İsa Can (56), aracın arkasına bağladığı römorkun ipini kontrol etmek için yolda durarak kamyonetten indi. Bu sırada yolda seyir halinde olan F.K. yönetimindeki 43 AG 603 plakalı minibüs, yolda duran Can'a çarptı. Ağır yaralanan Can, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan F.K. ise olaydan 3 saat sonra Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Saraçlar Polis Merkezine giderek teslimoldu.

Can'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Can'ın cenazesi Kadı Nasrullah Camii'nde, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Manisa'ya gönderildi. Cenaze namazına Can'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.