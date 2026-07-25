Haberler

Kastamonu’da kamyonet bariyerlere çarptı: Etrafa saçılan kovandaki arılar telef oldu

Kastamonu’da kamyonet bariyerlere çarptı: Etrafa saçılan kovandaki arılar telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, etrafa saçılan kovanlardaki çok sayıda arı ise telef oldu.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, etrafa saçılan kovanlardaki çok sayıda arı ise telef oldu.

Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolu Sarıyonca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. (60) yönetimindeki 37 AK 045 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü C.S. ile araçta bulunan R.D. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki arı kovanları ise etrafa saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada kovanlardaki çok sayıda arı telef oldu.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim

Sahneye çıktı, Kılıçdaroğlu rozet takarken o önüne gelene fırça attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi

İki ülke durduramıyor! 280 bin kişi kaçtı, ordu sahaya indi
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

Fotoğraftaki terlik, 4 çocuk babasını hayattan kopardı

Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti

Efsane dizi yeni sezonda ekranda olacak mı? Cevabı senaristi verdi