Kastamonu'da Kaçak Sigara ve Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 315 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin adet doldurulmuş makaron ile 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandı. - KASTAMONU