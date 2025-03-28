Kastamonu'da Kaçak Sigara ve Makaron Ele Geçirildi
Kastamonu'da yapılan operasyonlarda 315 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin adet doldurulmuş makaron ve 3 elektronik sigara ele geçirildi. İki şüpheli şahıs hakkında işlemler başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 315 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin adet doldurulmuş makaron ile 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa