Kastamonu'da Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Kastamonu'nun Azdavay ve Cide ilçelerinde yaşanan kablo hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar tutuklandı.

Kastamonu'nun Azdavay ve Cide ilçelerinde yaşanan kablo hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ve Cide ilçelerinde elektrik kabloları çalındı. Olayla ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen C.Ç. ve H.G., 230 metre kabloyu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU