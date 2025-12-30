Haberler

Kastamonu'da 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde meydana gelen olayda, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan iki kişi Ankara'ya sevk edildi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların arızalanarak yanan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle zehirlendiği değerlendiriliyor.

Olay, Şenpazar ilçesi Harmangirişi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ve eşi Sultan S., Halil A. ve Mükerrem A. çiftinin evine misafirliğe gitti. Sohbet esnasında önce ev sahipleri ardından da misafir çift rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi belirtiler üzerine aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin kar yağışı nedeniyle güçlükle ulaştığı köydeki adresten alınan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Halil A. ve eşi Mükerrem A. Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Evin alt katında çalıştırılan jeneratörün arıza yapması sonrası yandığı ve jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından vatandaşların zehirlendiği değerlendiriyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
