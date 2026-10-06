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Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, operasyonda 4 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza hapı ve 39 adet cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 4 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 adet pürmüz tipi çakmak, 39 adet cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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