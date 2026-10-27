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Kastamonu'da jandarmanın 19-25 Ekim çalışmasında aranan 27 kişiden 11'i tutuklandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Edinilen bilgilere göre, 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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