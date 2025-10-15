Haberler

Kastamonu'da Jandarma 28 Aranan Şahsı Yakaladı

Kastamonu'da Jandarma 28 Aranan Şahsı Yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 28 kişinin yakalanmasını sağladı. Yakalananlardan 5'i tutuklanırken, yapılan denetimlerde ruhsatsız ve ruhsatlı silahlar ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5'i tutuklandı.

Öte yandan, ekipler tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında A.M., S.M. ve B.M. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 63 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.