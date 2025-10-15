Kastamonu'da Jandarma 28 Aranan Şahsı Yakaladı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5'i tutuklandı.

Öte yandan, ekipler tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında A.M., S.M. ve B.M. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 63 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU