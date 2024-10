Kastamonu'da İş Yerini Kurşunlayarak Öldüren Şahıslara Cezalar Verildi

Kastamonu'da husumetli oldukları vatandaşı, iş yerini kurşunlayarak öldüren şahıslardan biri müebbet, diğer 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Aralık 2023 tarihinde il merkezi İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can G. ile eniştesi Fikret A., Mustafa Hasan Tırpan'a (39) ait iş yerinin önüne siyah bir araçla geldi. Araçtan inen Ahmet Can G., yangındaki silahla defalarca Tırpan'a ait iş yerine ateş etti. Yaşanan olay sırasında iş yerinde bulunan Mustafa Hasan Tırpan, kurşunların vücuduna isabet etmesi sebebiyle kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ahmet Can G. ile eniştesi Fikret A. ve dayısı Ayhan H. tutuklandı.

Tutuklu sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar verildi. Karar duruşmasına sanıklar ile avukatları ve hayatını kaybeden vatandaşın yakınları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, ölümüne sebebiyet verdikleri Tırpan'ın ailesinden özür diledi.

"Böyle sonuçlanacağını bilemedim"

Olayın bu şekilde sonuçlanabileceğini tahmin edemediğini söyleyen Ahmet Can G., "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yoktur. Ben, bu olayın böyle sonuçlanacağını bilmiyordum. Maktulün ailesinden özür diliyorum. Bu olayın böyle sonuçlanacağını bilemedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Aileden özür diliyorum"

Tutuklu sanık Fikret A. da, "Akşam evde oturduğumuz sırada telefona mesaj geldi. Aldatıldığımı düşünerek gelen mesajı eşime gösterdim. 'Böyle bir olay yok' dedi. Sonra eşim evden ayrıldı. Eşimi gece boyunca aradık ama bulamadık. Olay günü de Ahmet Can G., araç ile dolaşırken bana 'poğaça alalım' dedi. İnönü Mahallesi'ne geldiğimizde bana 'bir dakika dur' dedi ve araçtan indi. Ben de beklerken minibüs geldi, minibüse yol verirken silah sesleri duydum. Sonra Ahmet Can G., koşarak araca bindi. Ne oldu diye sorduğumda 'abi sür, ayaklarından vurdum şerefsizi' dedi. Benim olayda bir müdahilim yoktur. Bende mağdurum. 11 aydır tutukluyum. Aileden özür diliyorum. Benim bu olayda bir suçum yoktur. Ben de bu olayda mağdur olan tarafım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Ayhan H. ise, "Benim hiçbir şeyden haberim yok, olsaydı zaten ben onları oraya göndermezdim. Benim bu olayla hiçbir alakam yoktur. Aileden ben de özür diliyorum. Ben de çocuklarım mağdur olduk. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talip ediyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Hasan Tırpan'ın eşi A. Tırpan, iki çocuğu ile ortada kaldığını ifade ederek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanıklardan Ahmet Can G.'ye ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Fikret A.'ya ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilirken, cezası iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak 15 yıla düşürüldü. Ayhan H.'nin de beraatına karar verildi. - KASTAMONU