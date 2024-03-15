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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda iki otomobil çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Suluca köyü mevkiinde bulunan Akçakavak kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 34 GRD 788 plakalı BMW marka otomobil ile F.D. idaresindeki 37 ES 173 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile A.T. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan, H.T., H.T. ve R.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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