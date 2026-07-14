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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Budamış Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 37 EK 431 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 BA 520 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 37 EK 431 plakalı otomobildeki Ş.Ş. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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