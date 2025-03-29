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Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. S.A. yönetimindeki araçla M.U. yönetimindeki araç birbirine çarptı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İnebolu karayolu Çuhadoğru geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (24) idaresindeki 37 AAZ 437 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen M.U. (26) yönetimindeki 61 AGK 825 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü S.A. ile yolcular Y.C.B. ve U.C.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan tahkikatın ardından araçlar, otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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