Haberler

Kastamonu'da Araç Çarpışması: 2 Hafif Yaralı

Kastamonu'da Araç Çarpışması: 2 Hafif Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Araç karayolu Gemi köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (26) idaresindeki 35 EC 4689 plakalı otomobil ile R.S. (68) yönetimindeki 77 BL 416 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 35 EC 4689 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan H.M.Ş. hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

İstanbul'da mezarlık manzaralı sıfır daireler! 'Orada oturmak için yürek lazım'

Mezarlığa sıfır daireler! "Orada oturmak için yürek lazım"
İsviçre'de tatil beldesinde bir restoranda yangın çıktı: 8 yaralı, 5 kayıp

İnsanların akın ettiği tatil bölgesinde yangın felaketi
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular
Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri yok etmiş!

Kuytulcuların karargahına baskın: Operasyonu anlayınca bunu yapmışlar