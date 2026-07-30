Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Ali Sakallı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 37 AAB 924 plakalı Fiat marka otomobil ile Y.Ö. yönetimindeki 37 LD 585 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı