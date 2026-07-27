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Kastamonu'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı
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Kastamonu-Sinop kara yolunda iki otomobilin çarpışmasıyla bir araç takla atıp şarampole devrildi. Kazada 24 yaşındaki sürücü ve 19 yaşındaki yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolunun Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. (40) yönetimindeki 37 AC 112 plakalı Audi marka otomobil ile G.Ş. (24) idaresindeki 01 SG 378 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan Hyundai marka otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü G.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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