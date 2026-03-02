Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Haberler

Güncelleme:
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, can kaybı yaşanmadı.

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Erkekarpa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden evdeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin ahırında bulunan hayvanlar ise vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldıu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
