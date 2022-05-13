Kastamonu'da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu - Haberler

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Kastamonu'da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki katlı iki ev ve bir samanlık alevlere teslim oldu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki katlı iki ev ve bir samanlık alevlere teslim oldu. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Yazıcı Meydan köyü Meydan Mahallesi'nde Ali Mütevelli'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, yanan evin bitişiğinde bulunan ev ile samanlığa sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, köyde bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Can kaybının olmadığı yangında iki katlı iki ev ile bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yangın ile ilgili itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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