Kastamonu'da Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: İki Ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada karı-kocayı vurarak öldürdüğü gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen Necati A. (64), iddialara göre traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) köy girişinde karılaşınca ateş etti. Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Abak ve eşi Kadriye Abak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Necati A.'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Necati A., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Necati A.'nin karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Sinan Abak'ın bir süre önce Necati A.'nın 18 yaşındaki torununu kaçırdığı ve bu yüzden iki aile arasında husumet bulunduğu ayrıca koruma tedbirlerinin de uygulandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU