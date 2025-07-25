Kastamonu'da Hırsızlık Olayına Karışan 4 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da Hırsızlık Olayına Karışan 4 Kişi Yakalandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki hırsızlık olayına karışan 3'ü kadın 4 kişi, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3'ü kadın 4 kişi, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında S.G. (33), H.G. (35) ve F.P. (41) isimli kadınlar ile F.P. (21) adlı erkek şahıs, Samsun'un Kavak ilçesi İdrisli Mahallesi'nde tespit edildi. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından Kavak Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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