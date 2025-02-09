Kastamonu'da Heyelan: Cide-Doğanyurt Karayolu Kapandı
Kastamonu'nun Cide-Doğanyurt ilçeleri arasında bulunan karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ilgili birimler bölgedeki çalışmalara başladı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ile Cide ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide-Doğanyurt karayolu üzerinde İlyasbey köyü mevkiinde son günlerde etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Cide ilçesi ile Doğanyurt ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, heyelan yaşanan bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, heyelanın yaşandığı yolda çalışma başlattı. - KASTAMONU