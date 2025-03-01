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Kastamonu'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Kastamonu'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Tosya mevkiinde durdurdukları araçta hapis cezasıyla aranan bir şahsı yakaladı. Ayrıca, araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tosya D-100 karayolunda kontrol amaçlı durdurulan araçta hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, D-100 karayolu Tosya mevkiinde kontrol amaçlı durdurulan araç sürücüsünün 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.C. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Tosya'da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Tosya mevkiinde yaptıkları koordineli çalışmalar sonucu durdurulan araçta arama yapıldı. Arama sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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