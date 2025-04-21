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Kastamonu'da Hamile Kadının Cesedi Bulundu, Kocası Meydanda Yakalandı

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Kastamonu'da bir apartmanda kötü kokuların ihbarı sonrası yapılan incelemede, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'in bıçaklanmış cesedi bulundu. Olayın ardından kocası B.C., şehir meydanında yürürken gözaltına alındı.

Evinde cesedi bulunan hamile kadının kocası, şehir meydanında yürürken yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'da apartmanı saran koku ekiplerin girdiği evde, bıçaklanmış halde cesedi bulunan 28 yaşındaki hamile kadının kocası, kent merkezindeki meydanda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kadının yaklaşık 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kocası çocuğuyla meydanda yürürken yakalandı

Yaşanan olayın ardıdan harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphelisiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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