Kastamonu'da Genç Kadın Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da bir otelin 5'inci katında pencereden düşen 20 yaşındaki Afganistan uyruklu genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kaldığı otelin penceresine çıkan genç kadın, 5'inci kattan düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Yeganeh Gholamı, kaldığı otelin 5'inci katında pencereden düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gholamı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gholamı'nin, cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

