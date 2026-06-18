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Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 5 mağdur kadın kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Bozkurt ilçesinde tespiti yapılan bir adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. 1 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

Şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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