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Freni boşalan kamyon devrildi, ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı

Freni boşalan kamyon devrildi, ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalması neticesinde devrilen kamyonun sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Sürücü ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ö. idaresindeki 34 NYE 670 plakalı kamyon, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sürücü sıkıştığı kabinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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