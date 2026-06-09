Haberler

Devrilen kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada

Devrilen kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyon devrilerek metrelerce sürüklendi. Sürücü yaralanırken, okul servisine binmek için yola çıkan bir öğrenci kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalması neticesinde devrilerek metrelerce sürüklenen kamyonun sürücüsü yaralandı. Okul servisine binmek için yola çıkan öğrencinin ise saniyelerle kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ö. idaresindeki 34 NYE 670 plakalı kamyon, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okul servisine binmek için yola çıkan bir öğrencinin devrilerek sürüklenen kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Evinin bahçesinden çıkacağı sırada devrilen kamyonun üzerine doğru sürüklendiğini gören çocuk koşarak uzaklaşıyor. Kazadan 30 saniye sonra ise çocuğun bineceği öğrenci servisi olay yerine geliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özel'in toplantı sonrası adresi belli oldu! Yavaş'tan tam destek
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi