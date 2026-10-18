Kastamonu'da fırtına hızı 116 kilometreye ulaştı, Cide-Bartın kara yolu kapandı

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Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerde etkili olan fırtına sebebiyle çok sayıda ağaç devrildi.

Meteorolojinin "turuncu" kodlu fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da kuvvetli rüzgarın hızı yer yer saatte 116 kilometreye kadar ulaştı. Etkili olan fırtına sebebiyle ilçelerde çok sayıda ağaç devrildi. Cide ilçesinde devrilen ağaç Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapandı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. İnebolu ilçesinde de rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar devrildi. Cide ilçesinde metrelerce yükselen dalgalar sahilleri dövdü.

Ekipler, fırtınanın etkili olduğu, Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Çatalzeytin ilçelerinde olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı