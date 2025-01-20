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Kastamonu'da Fiat Tofaş Traktör Römorkuna Çarptı, 3 Yaralı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde Fiat Tofaş otomobil, aynı yönde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fiat Tofaş otomobil traktörün römorkuna çarptı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Kastamonu-Daday karayolu Sarıçam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer T. yönetimindeki 37 SN 334 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Murat Y. yönetimindeki 37 AS 714 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Rüvetde T. ve Aysel A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da Fiat Tofaş Traktör Römorkuna Çarptı, 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN YILMAZ - 3.Sayfa
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