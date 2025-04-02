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Kastamonu'da Feci Kaza: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Feci Kaza: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Kastamonu-Sinop karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Fiat-Tofaş marka otomobil menfeze çarparak takla attı ve 40 metre şarampole yuvarlandı. 23 yaşındaki sürücü Mürsel Bakırcı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kastamonuda Fiat- Tofaş marka otomobilin menfeze çarptıktan sonra takla atarak 40 metre şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Kurusaray köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel Bakırcı (23) idaresindeki 37 EY 006 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobil şarampolde yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada Mürsel Bakırcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Kaza yaptığı düşünülen araç sabah saatlerinde bölgeden geçen köylüler tarafından bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Fiat-Tofaş aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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