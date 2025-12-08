Haberler

Evleneceği gün husumetlisini yaralayan şahıs ve arkadaşına 10 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Kastamonu'da evlenmek üzereyken karşılaştığı husumetlisini silahla yaralayan S.C.K. ve arkadaşı İ.D., 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olaydan sonra tutuklanan sanıklar, mahkemede suçlamaları kabul etmediler.

Kastamonu'da evleneceği gün karşılaştığı husumetlisini silahla yaralayan şahıs ile arkadaşı, 10 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Kastamonu'da 5 Ocak 2023 tarihinde Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C.K. isimli şahıs nikah töreni öncesinde, İ.D. ile birlikte aracını yıkatmak için sanayi sitesine gitti. S.C.K. ve İ.D. burada, husumetli oldukları F.E. ile karşılaştı. S.C.K ile İ.D., araç içerisinden tüfekle iki el ateş ederek F.E.'yi bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan S.C.K. ile İ.D. tutuklandı.

S.C.K. ile İ.D. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, "kasten yaralama" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık S.C.K., üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti.

Öldürmeye niyetinin olmadığını söyleyen İ.D. ise, "Benim hiçbir şekilde öldürme niyetim yoktu. Çok pişmanım, evlendim, yuvamı kurdum. Tutuklanırsam yuvam dağılır. Affınıza sığınıyorum" diye konuştu.

İ.D.'nin avukatı ise müvekkilinin sanığa öldürme niyetiyle ateş etmediğinin, delillerle sabit olduğunu, "Müşteki sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda silah ile fotoğraflar çektirip, 'kiminle olduğunuz umurumda değil, bir zamanlar benim köpeğimdiniz' şeklinde yazılar yazmıştır. Müvekkilin silahlı eylemini doğru bulmadığımızı belirterek, müştekinin önceki eylemleri nedeniyle bu tür paylaşımları da aynı oranda yanlıştır. Bu da haksız tahrik oluşturur" ifadelerini kullandı.

S.C.K.'nin avukatı ise "Düğünü olacak bir kişinin adam öldürmek için bir araya geleceği düşünülemez. Bu yüzden olay silahla yaralama olayıdır. Olayın oluş sebebi, hakaretleri ile yer ve zamana bakıldığında müvekkilin duruşmadaki hal ve davranışlarına da bakarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak karar verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasını, iyi hal ve tahrik indirimi hükümlerini de uygulayarak S.C.K. ile İ.D.'yi 10 yıl 10'ar ay hapis cezası ile 65'er bin TL adli para cezasına çarptırdı. Kararın ardından S.C.K. ile İ.D., duruşma salonunda tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



title