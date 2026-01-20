Haberler

Kastamonu'da 9 farklı adrese uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 9 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmalar neticesinde Devrekani ilçesinde 8 şüpheliye yönelik 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 57 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 18 adet sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 19 adet kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet cep telefonu ve 7 adet SIM kart ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

