Kastamonu'da Enerji Nakil Hattı Hırsızlığı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada enerji nakil hattı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olaya karışan şahsın Aralık ayında cezaevinden çıktığı ve eşi ile çocuğunu da yanına alarak kablo hırsızlığı yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Azdavay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 21 adet 90 santimetre ebadında enerji nakil kablosu, 2 top soyulmuş kablo, 3 adet bıçak, 2 adet pense, 1 adet bağ budama makası, 1 adet demir törpüsü, 1 adet kerpeten, 1 adet yan keski, 1 adet balta ve 1 adet spatula ele geçirildi.

Olayla ilgili C.Ç. ile araçta bulunan H.G. ve G.Ç. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.Ç. tutuklanarak cezaevine konulurken, H.G. ve G.Ç. serbest bırakıldı.

Öte yandan, C.Ç. isimli şahsın, Ocak 2023 yılında imam nikahlı eşi H.G. ile birlikte aynı bölgede enerji nakil hattı çalarken yakalanarak, yapılan yargılama sonucunda C.Ç. 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. C.Ç., Aralık 2023 yılında cezaevinden tahliye olduktan sonra Ocak 2024 yılı içerisinde aynı bölgede imam nikahlı eşi H.G. ve kızı G.Ç. ile birlikte tekrar enerji nakil hattı kablosu çalarken yakalandı. - KASTAMONU