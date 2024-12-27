Kastamonu'da Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen elektronik sigara operasyonunda yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, elektronik sigara kaçakçılığına yönelik 4 aydır devam eden çalışmalar neticesinde, 3 şahsın kaçak yollarla temin ettikleri elektronik sigaraları 18 yaş altındaki çocuklar da dahil olmak üzere vatandaşlara sattığı tespit edildi. Şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 ikamet ve 1 işyerinde arama yapıldı. Aramada, 12 adet elektronik sigara, 2 bin mililitre sigara likidi, 32 adet manevra fişeği, 10 adet likit ile çok sayıda elektronik sigara parçası ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan üç şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU