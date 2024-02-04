Kastamonu'da Elektrikli Moped Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir aracın çarpıp kaçtığı elektrikli moped araçtaki anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Hatice Ş. idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped araca, henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak istinat duvarına çarpan elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki Hatice Ş. (44) ile annesi Necla Ş. (64) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatice Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - KASTAMONU