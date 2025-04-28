Kastamonu'da Elektrik Panosu Patladı: 3 Ev ve 3 Ahır Yandı

Kastamonu'da elektrik panosu patladı: 3 ev ve 3 ahır küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da elektrik panosunun patlaması neticesinde çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 ahırda da maddi hasar meydana geldi.

Olay, Karakuz köyü Yukarı Karakuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Koral'a ait evin elektrik panosu, bilinmeyen sebeple patladı. Elektrik panosunun patlamasıyla ev, çıkan kıvılcımlar sonrasında alevler içerisinde kaldı. Evde bulunan Koral'ın annesi ile küçük çocuğu, merdiven sayesinde kurtarıldı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hüseyin Bayırcık ile Kamil Maşvacıoğlu'na ait evlere ve ahırlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangında, 3 ve 3 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 ahırda da hasar oluştu. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Evi yanan Celal Koral, "Yangın, elektrik panosunun patlaması sonucu çıktı. Tüp patlar gibi panoda patladı. Ben zaten evin yakınındaydım. Patlamasını da gördüm. Panonun olduğu yerden alevler çıkmıştı. Oradan eve giremedim. Evden annem vardı, 5 yaşında bir de çocuk vardı. Annemi kapıdan giremeyince merdiven dayayıp camdan öyle aldım. Çocuğu da balkondan doğru aldık. Mağdur olduk, eşimizden dostumuzdan Allah razı olsun. Herkes elini vicdanına koysun, ne yapılacaksa herkesin yardımlarını bekliyoruz. Biz mağdur olduk, devletimizden, milletimizden yardım bekliyoruz, her şeyimizi kaybettik. Telef olan bir hayvanımız şükür yok, üç ev ile üç tane ahır yandı" dedi.