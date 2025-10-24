Kastamonu'da Düşen Dev Kaya Yol Ulaşımını Kapatı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, düşen dev kaya sebebiyle iki şehri birbirine bağlayan yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Cide- Bartın karayolu Kalafat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki günlerde heyelan tehlikesi yaşanan Bartın-Kastamonu karayolunda çalışmalar sürerken, dağdan yuvarlanan dev bir kaya yola düştü. Kayanın düştüğü alanda araç bulunmaması ihtimal bir faciayı önlerken, yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Olayın ardından bölgeye gelen Karayolları ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Daha sonra yolda onarım çalışması yapan firma tarafından düşen kaya iş makinesiyle kaldırıldı. Kayanın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşım açıldı. - KASTAMONU