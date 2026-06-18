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Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu

Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yüksek rakımlı köylerde etkili olan dolu yağışı, tarım arazileri ve bir aracın zarar görmesine yol açtı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu sebebiyle tarım arazileri ve bir araç zarar gördü.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün "sarı kod" ile sağanak yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu. Taşköprü ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde aniden havanın soğumasının ardından etkili olan dolu yağışı sebebiyle tarım arazileri zarar gördü. İlçeye bağlı Koçanlı, Armutlu, Ömerli ve İnceöz köyleri başta olmak üzere birçok köy, dolu yağışının ardından beyaza büründü. Dolu yağışı sebebiyle bir araçta da hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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