KARGAZ doğalgaz tırı devrildi: Sızıntı sebebiyle yol trafiğe kapatıldı

Kastamonu'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan doğalgaz tüpleri yüklü bir tır devrildi. Tüplerden sızıntı olması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, İnebolu-Abana karayolu Darsu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan KARGAZ firmasına ait doğalgaz tüpleri yüklü tır devrildi. Kazanın ardından tırda bulunan doğalgaz tüplerinde sızıntı tespit edildi. İhtimal bir tehlikeye karşı bölgeye ekipler sevk edilirken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri alarak sızıntıya müdahale çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
