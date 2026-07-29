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Kastamonu’da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hayatını kaybetti

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Hamidiye köyü Katip Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergin Bayrakdar (55) idaresindeki 34 PD 2517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu geri hareket ederek şarampole yuvarlandı. Sürüklenen otomobil ağaca takılarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince araç içerisinde yapılan kontrolde Ergin Bayrakdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayrakdar'ın kalp krizi geçirmesi sonucu vefat etmiş olabileceği değerlendiriliriliyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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