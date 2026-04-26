Kastamonu'da dağlık alanda uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Karadonu Köyü sınırlarında bulunan Doğanlar Kalesi mevkiinde dağlık alanda gezen 22 yaşındaki A.T.C., dengesini kaybederek uçuruma düştü. Yaklaşık 30 metre yuvarlanarak düştüğü yerde kayalıklara sıkışan A.T.C. için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı gence ulaşmak için çalışma başlattı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, güçlükle yaralı gence ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ekiplerin müşterek çalışması sonucu sedyeye alınarak güçlükle uçurumdan çıkartılabildi. Ambulansın beklediği noktaya kadar getirilen genç, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
