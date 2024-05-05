Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Karacakaya köyü Bostan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mustafa Kaya'nın ahşap evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU