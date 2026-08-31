Haberler

Hanönü'nde Tarlada Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Hanönü'nde Tarlada Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Olay, Hanönü ilçesi Hanönü Mahallesi Yeniköy küme evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada örtü yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada

Ölüm böyle gelmiş! Kahreden son anları kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Oral Çelik hayatını kaybetti

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Oral Çelik hayatını kaybetti
Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda

Bir devir sona erdi: Messi'den veda
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Haftalarca oynayamayacak! Kenan Yıldız için resmi açıklama

Fransa, İtalya ve Belçika maçları öncesi A Milli Takımımızda deprem
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu