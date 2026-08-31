Hanönü'nde Tarlada Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.
Olay, Hanönü ilçesi Hanönü Mahallesi Yeniköy küme evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada örtü yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı