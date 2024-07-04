Kastamonu'da çıkan orman yangınına dron ile müdahale

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale 17 saattir sürüyor. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 18.30 civarında Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Cambaz ve Koçcağız köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda, yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Gece saatlerine kadar yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülürken, alevler rüzgarın ve arazinin engebeli olması sebebiyle ilerledi. Sabah saatlerinden itibaren helikopter desteği ile sürdürülen çalışmalar yangının 17'inci saatinde devam ediyor. Ekipler dört bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yanan orman dron ile havadan görüntülendi. - KASTAMONU