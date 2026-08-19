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Taşköprü'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Taşköprü'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Donalar köyü Kılavuz mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri ve ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Olay, Donalar köyü Kılavuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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