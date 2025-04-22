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Kastamonu'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Kastamonu'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bozarmut köyünde etkili olan dolu, açık alanlarda zor anlar yaşattı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri özellikle açık alanlarda etkili olurken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından mera alanları adeta beyaza büründü. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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